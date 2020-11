UE si Regatul Unit ar putea rata termenul de 15 noiembrie pentru incheierea negocierilor in privinta Brexit

Astfel, la reuniunea lor saptamanala ce are loc miercuri la Bruxelles, ambasadorilor celor 27 de state membre ale UE nu le va fi prezentata inca situatia actualizata a tratativelor cu Londra, acest lucru urmand sa se intample pe 18 noiembrie, potrivit unui diplomat european.Totusi, ca un semn al eforturilor celor doua parti de a ajunge la un acord, este de asteptat ca negociatorii sa prezinte un text de compromis la jumatatea saptamanii viitoare."Adevaratul termen-limita este finalul saptamanii viitoare", a declarat un alt diplomat european apropiat dosarului Brexit. Informatia a fost confirmata si de un diplomat de la Londra.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie acest an, la cateva zile dupa semnarea Acordului de retragere care includea conditiile despartirii.In prezent tara se afla intr-o perioada de tranzitie, pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul si Londra profita de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relatie, in special cea comerciala, cu speranta ca ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.In absenta unui asemenea acord, viitoarea relatie comerciala dintre UE si Regatul Unit va fi guvernata de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.