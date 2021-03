Cresc tensiunile intre Uniunea Europeana si AstraZeneca. Un stoc de 29 de milioane de doze de vaccin, "descoperit" in Italia

UN STOC CAT NUMARUL VACCINURILOR LIVRATE IN UE

Inspectori trimisi de catre Guvernu italian au gasit aceste doze la o intreprindere la Anagni, la sud-est de Roma.Este vorba despre o instalatie in care vaccinul AstraZeneca-Oxford este imbuteliat in flacoane.Aceasta inspectie a avut loc la cererea "Grupului de lucru" (Task Force) insarcinat cu vaccinarea condus de catre comisarul european insarcinat cu piata comuna Thierry Breton. Comisia Euuropeana (CE) voia sa verifice declaratii evazive ale AstraZeneca cu privire la volumul real al productiei sale in Europa.Cele 29 de milioane de doze de vaccin descoprite ridica numeroase semne de intrebare, avand in vedere ca AstraZeneca a livrat doar 30 de milioane de doze, in acest trimestru, Uniunii Europene, dupa ce laboratorul s-a angajat sa livreze de trei ori mai mult.Cui sunt destinate aceste doze?Cei 27 vor sa primeasca raspunsuri precise din partea AstraZeneca.Este posibil ca unele dintre aceste doze sa fie rezervate chiar UE si sa astepte doar teste definitive, insa Bruxellesul suspecteaza ca o parte a stocului este destinata exportului.Regatul Unit a anuntat ca mizeaza in campania sa vaccinare impotriva covid-19 pe vaccin AstraZeneca-Oxford produs in UE.Italia a blocat luna trecuta 250.000 de doze de vaccin imbuteliate la Anagni destinate Australiei.AstraZeneca nu a mai indraznit, dupa aceea, sa depuna alte cereri de export. Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va extinde prerogativele UE de a bloca exporturile de vaccinuri impotriva Covid-19 in Marea Britanie si alte regiuni cu rate de vaccinare mult mai ridicate, si de a acoperi situatia companiilor care nu isi respecta obligatiile contractuale referitoare la livrari, a declarat un oficial european, transmite Reuters.Masura are rolul de a evita chiar si deficitele mici de livrare in Europa, unde programul de imunizare este afectat de intarzieri si probleme de aprovizionare.Amendamentul care acopera situatiile in care companiile au revizuit in scadere livrarile trimestriale contractate de blocul comunitar ar putea afecta Johnson & Johnson , care a anuntat intarzieri ale livrarilor catre UE in al doilea trimestru, a spus oficialul.