UE va achizitiona 80 de milioane de doze suplimentare din vaccinul Moderna

In urma exercitarii acestei optiuni, Moderna va livra statelor UE in total 160 de milioane de doze de vaccin, primele livrari fiind prevazute pentru inceputul anului viitor, dupa aprobarea vaccinului de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), asteptata pentru data de 6 ianuarie.In SUA, vaccinul Moderna pare sa fi primit deja vineri aprobarea din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA), potrivit unei declaratii a presedintelui Donald Trump , inca neconfirmata de FDA.Primul vaccin impotriva COVID-19 care va fi livrat statelor UE este cel produs de compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNTech, EMA urmand sa se pronunte pe 21 decembrie asupra autorizarii acestuia. Comisia Europeana a contractat in numele statelor membre 300 de milioane de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech.Acesta din urma, la fel ca vaccinul Moderna, va fi administrat in doua doze de persoana. A doua doza va fi administrata la 21 de zile dupa prima in cazul vaccinului Pfizer-BioNTech si la 28 de zile in cazul vaccinului Moderna.O alta diferenta intre cele doua vaccinuri priveste conservarea la rece. Vaccinul Pfizer-BioNTech are nevoie de temperaturi cuprinse intre -60 si -80 de grade Celsius, fapt ce obliga la organizarea unui costisitor si complex sistem de distribuire si depozitare, in timp ce vaccinul dezvoltat de Moderna necesita o temperatura de -20 de grade C si depozitarea intr-un congelator obisnuit. In afara super-congelatoarelor, vaccinul Pfizer poate rezista 5 zile intr-un frigider obisnut, in timp ce vaccinul Moderna rezista pana la 30 de zile.