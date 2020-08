Ultima tema de dispute politice in SUA: folosirea urnelor de vot stradale pentru alegerile prezidentiale

Campania presedintelui Donald Trump a intentat un proces pentru a impiedica folosirea acestui sistem in Pennsylvania, unul dintre statele de importanta majora in alegeri, acuzand ca aceste urne ar putea permite fraudele electorale.Oficiali republicani din alte state au impiedicat folosirea acestora urne. Secretarul de Stat din Tennessee, Tre Hargett, a declarat intr-o comisie a Senatului SUA, in luna iulie, ca urnele stradale ar putea permite oamenilor sa incalce legislatia statului referitoare la colectarea buletinelor de vot.In Missouri, secretarul de stat republican Jay Ashcroft a decis sa nu distribuie un numar de 80 de urne de vot pe care le achizitionase, pentru ca legislatia statului prevede ca buletinele de vot sa fie returnate prin posta.Urnele stradale au dobandit o importanta mai mare dupa ce masurile de reducere a costurilor la U.S. Postal Service au incetinit livrarile postale la nivel national, in timp ce Trump a criticat in repetate randuri legitimitatea buletinelor de vot trimise prin posta.Sondajele de opinie arata ca presedintele republican este in urma contracandidatului sau democrat Joe Biden , intr-o cursa la care jumatate dintre alegatori ar putea absenta, potrivit expertilor.In Connecticut, secretarul de stat Denise Merrill recomanda alegatorilor sa isi depuna buletinul de vot in urna stradala, in urma informatiilor ca unele buletine de vot trimise prin posta cu o saptamana inainte de alegerile pentru nominalizarea candidatilor, pe 1 august, au sosit prea tarziu pentru a fi numarate. Merrill, o democrata, a spus ca cele 200 de urne stradate nou instalate s-au dovedit a fi o optiune sigura si populara.Republicanii din Pennsylvania nu sunt de acord. Trump a castigat alegerile in acest stat, in 2016, cu o diferenta mai mica de 1 punct procentual. O victorie in acest stat ar fi esentiala in cursa sa pentru un al doilea mandat.Campania lui Trump vrea sa forteze in instanta acest stat sa retraga urnele stradale folosite in alegerile primare din luna iunie. Argumentul este ca oamenii pot sa puna in aceste urne mai multe buletine de vot, ceea ce este o practica ilegala.Masurile de securitate necesare pentru folosirea urnelor de vot stradale variaza de la stat la stat. In Montana, la aceste urne trebuie sa se afle cel putin doi oficiali electorali, in timp ce in New Mexico acestea trebuie monitorizate video.Inainte de 2020, opt state, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Montana, New Mexico, Oregon si Washington , aveau legi care reglementau cum si unde pot fi folosite urnele stradale.