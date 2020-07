Ultimul bilant al infectiilor cu coronavirus din SUA: peste 50.000 de cazuri noi inregistrate intr-o zi

Noile contaminari ridica la circa 2,7 milioane numarul total de cazuri detectate pe teritoriul american. Numarul deceselor in ultimele 24 de ore se ridica la 706, bilantul pandemiei in SUA fiind de 128.028 de morti.Nivelul noilor cazuri detectate in Statele Unite este cel mai ridicat de la aparitia Sars-Cov-2, iar spitalizarile cresc in mai multe focare ca Houston (Texas) si Phoenix (Arizona).Miercuri, statul Texas si-a batut recordul cotidian si a raportat 8.076 de noi cazuri de COVID-19, cu aproape 1.000 in plus fata de ziua precedenta.Din cauza cresterii numarului de contaminari, unele state americane au fost nevoite sa ia o pauza in ridicarea masurilor de restrictie.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a decis miercuri sa interzica orice servirea mesei in spatii inchise la Los Angeles si in alte 18 comitate ale statului lovite puternic de pandemie.Interdictia urmeaza sa se aplice timp de "cel putin trei saptamani" si se refera, de asemenea, la baruri, sali de cinema si muzee.Guvernatorul statului Michigan, in nordul tarii, a anuntat si el inchiderea majoritatii barurilor, identificate ca fiind originea unor "recente focare", in timp ce in Oregon (nord-vest) si in Pennsylvania (nord-est) a devenit obligatorie purtarea mastilor in spatiul public.