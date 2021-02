Un aisberg imens, cat aglomeratia Parisului, se desprinde din Antarctica. Mai multi cercetatori, evacuati la inceputul lunii

Teama cercetatorilor de un aisberg in deriva

Blocul de gheata s-a desprins din banchiza vineri, potrivit unor date culese de instrumente britanice instalate in apropierea statiei.Nicio viata umana nu este in pericol, dupa ce cele 12 persoane care lucrau la statia Halley VI, situata la mai putin de 20 de kilometri de zona rupturii, au fost evacuate la jumatatea lui februarie cu avionul, a anuntat sambata intr-un comunicat British Antarctic Survey (BAS), organismul de cercetare a zonei polare, care exploateaza statia."Echipele noastre sunt pregatite de ani de zile ca un aisberg sa se desprinda din platforma de gheata Brunt", a anuntat directoarea BAS Jane Francis, iar echipe supravegheaza "zilnic" deplasarea faliilor cu ajutorul "unei retele automatizate de instrumente GPS de inalta precizie in jurul statiei".Aceste date, trimise Universitatii Cambridge la analiza, au permis sa se dea alerta vineri, fara ca cineva sa se afle la fata locului.BAS a decis in 2017 sa reduca prezenta in aceasta statie, construita in 2012 si sa o deplaseze cativa kilometri, de teama sa nu se afle pe un aisberg in deriva , din cauza topirii gheturilor.A fost o "decizie inteleapta", considera diectroul operational al BAS Simon Garrod."Activitatea noatra consta acum in supravegherea situatiei si evaluarii oricarui impact posbil al acestei desprinderi asupra platoului de geata ramasa", spune el.Mai multe scenarii sunt posibile in urmatoarele luni - "fie aisbergul se indeparteaza, fie esueaza si ramane" in apropiere, estimeaza Jane Francis.Echipele nu urmeaza sa revina curand, iar statia ramane inchisa pe timpul iernii antarctice.