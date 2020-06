Un ajutor de 600 de dolari pe care il primesc saptamanal zeci de milioane de americani afectati de pandemie, eliminat de la 31 iulie

Ziare.

com

Impreuna cu alte masuri de sustinere, ajutorul suplimentar de 600 de dolari i-a ajutat pe multi americani sa supravietuiasca, sau chiar sa economiseasca mai mult in perioada pandemiei, unii economisti considerand ca este cea mai buna parte a masurilor economie adoptate de guvern."Suma de 600 de dolari a fost una dintre cele mai eficiente parti ale programului CARES Act, atat din punct de vedere umanitar ca si economic", a scris heidi Shierholz, economist la Economic Policy Institute, un institut de cercetare de orietare de stanga.Oprirea beneficiilor acum ar fi "o idee groaznica", a afirmat pe Twitter Arindrajit Dube, profesor de economie la University of Massachusetts Amherst.Multe gospodarii au cheltuit deja un ajutorul unic pe care l-au primit de la guvernul federal si somajul este asteptat sa ramana ridicat si in 2021. Fara cei 600 de dolari, beneficiile vor reveni la suma standard platita de state, care in martie era de 378 de dolari pe saptamana. Astfel ar avea loc o reducere brusca a veniturilor, de 60%, fara sa existe alt sprijin financiar care sa inlocuiasca ajutorul suplimentar."Ar provoca probleme pentru milioane de familii, ar reduce activitatile economice si ar impiedica redresarea", a scris Dube.Cei mai afectati vor fi oamenii vulnerabili, intre care persoane de culoare, tineri si lucratorii cu venituri mici.Criiticii ajutorului federal de 600 de dolari pe saptamana afirma ca sistemul este susceptibil la fraude si ca suma este prea mare - aproximativ 40% dintre angajati ar putea castiga mai mult ca someri decat daca s-ar intoarce la munca.Biroul bipartizan pentru buget din Congres a publicat recent un raport potrivit caruia "prelungirea ajutorului de 600 de dolari pe saptamana ar reduce probabil forta de munca in semestrul al doilea si in anul calendaristic 2021".