Un american a platit facturile a peste 100 de familii pentru ca acestea sa nu ramana fara gaze si apa de sarbatori

Autorul acestui gest de generozitate este Michael Esmond, proprietarul unei afaceri din Pensacola, care a platit din propriul buzunar 7.615 de dolari pentru a ajuta 114 familii sa nu ramana fara apa, gaze si alte utilitati.Potrivit lui Esmond, in varsta de 74 de ani, este "evident ca anul acesta este mult mai rau decat cel precedent pentru multe familii", in contextul pandemiei de coronavirus si a consecintelor uraganului Sally din luna septembrie, a informat canalul Fox29."Ne aflam intr-o regiune care este o importanta zona turistica si care a fost devastata vara aceasta", a adaugat Esmond pentru explica motivul din spatele acestei actiuni de binefacere.Scopul sau a fost de a aduce putina bucurie in aceasta perioada de sarbatori pentru numeroase familii care nu si-au putut achita facturile la apa, gaze sau alte servicii.Directoarea departamentului de servicii din oras, Anne Oliver, a declarat presei ca acesti bani vor servi la achitarea facturilor unor clienti care acumulasera peste 60 de zile de intarzieri la plata facturilor la gaze, apa sau canalizare.Nu este prima data cand Michael Esmond da dovada de o asemenea generozitate. In 2019, el a platit facturile la aceleasi servicii pentru 36 de familii in perioada sarbatorilor de iarna.