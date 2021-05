Panica la un spectacol de circ, in Rusia. Un barbat a fost atacat de un leu si a ajuns la spital VIDEO

Saptamana trecuta, Maxim Orlov si colegii sai au sustinut un spectacol in localitatea Moskovo, din regiunea Novosibirsk. La eveniment au asistat sute de persoane, printre care foarte multi copii, conform stirileprotv.ro Maxim Orlov avea programat un numar de dresura a doi lei, Vega si Santa. La un moment dat, Vega l-a atacat pe barbat.Ranit grav la picior si la brat, Maxim Orlov a fost transportat de urgenta la spital. Medicii au stabilit ca acesta va avea nevoie de timp indelungat pentru recuperare.In ciuda situatiei in care se gaseste, artistul de circ a avut puterea sa transmita un mesaj de pe patul de spital. Printre altele, acesta a spus ca un astfel de incident este extrem de rar in lumea circului. Orlov a pus incidentul pe seama faptului ca Vega a ajuns la maturitate, dar si pe faptul ca artistii nu au putut sustine spectacole din cauza pandemiei de Covid-19, astfel ca relatiile dintre ei si animale s-au alterat.Leul care l-a atacat pe Maxim Orlov va fi predat unei gradini zoologice.