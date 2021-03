Un avion a aterizat de urgenta in Bulgaria din cauza unui pasager agresiv. A atacat un insotitor de bord

Potrivit unui oficial al Agentiei Nationale de Investigatii, Ivailo Angelov, pasagerul respectiv, un cetatean indian, a inceput la scurt timp dupa decolare sa se certe cu alti pasageri, a atacat un insotitor de bord si a lovit cu pumnii usa cabinei de pilotaj. Comportamentul agresiv al pasagerului l-a facut pe pilotului avionului sa decida aterizarea de urgenta la Sofia. Barbatul, al carui nume nu a fost precizat, a fost dat jos din avion si a fost pus sub acuzare pentru punerea sub pericol a sigurantei unui zbor. Daca va fi condamnat, el ar putea primi o pedeapsa constand in pana la 10 ani de inchisoare.Dupa debarcarea barbatului, avionul Air France si-a continuat zborul catre New Delhi.