VIDEO Un avocat american a aparut ca pisica in timpul unei audieri in tribunal, pe Zoom: "Sunt aici, nu sunt pisica"

Judecatorul i-a atras atentia ca are filtrul activ, iar avocatul a explicat ca asistentul sau incearca sa regleze setarile. "Sunt aici, nu sunt o pisica", a adaugat Rod Ponton, potrivit abc.net.au Dupa ce filmarea a devenit virala pe retelele de social media, judecatorul Ferguson a transmis un mesaj pe Twitter in care a oferit un sfat pentru utilizatorii aplicatiei Zoom: "Daca un copil a folosit computerul dumneavoastra, verificati optiunile video pentru a va asigura ca filtrele nu sunt activate, inainte de a va alatura unei intalniri virtuale. Aceasta pisica tocmai a facut un anunt formal".Avocatul, in varsta de 69 de ani, a declarat ca nu stie cum a aparut filtrul pisica. "Am intrat pe computerul secretarei pentru aceasta audiere pe Zoom. Cand toata lumea este pregatita, judecatorul anunta cazul si fata fiecarui participant ar trebui sa apara pe Zoom. Fata fiecaruia a aparaut, mai putin a mea. A mea era o pisica", a declarat avocatul.