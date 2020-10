Un barbat a fost arestat dupa ce a patruns prin efractie in palatul Versailles. El purta un cearsaf si pretindea ca este rege

Barbatul a venit la palat cu un taxi, dupa care a patruns in incinta. Soferul de taxi a fost cel care a alertat politia cu putin inainte de ora locala 22.30, el spunand barbatul respectiv purta un cearsaf si pretindea ca este rege. Politistii au constatat, la sosirea la palatul Versailles, ca un geam era spart, l-au gasit pe barbat si l-au arestat.Parchetul din Versailles a confirmat faptul ca un barbat a patruns in palat dupa ce a escaladat un zid, fara alte precizari.O purtatoare de cuvant al palatului a declarat pentru AFP ca nu s-au inregistrat daune dupa incidentul de sambata seara. "Este vorba de un barbat care a pornit de la Paris spre Versailles si i-ar fi zis soferului de taxi ca intentioneaza sa intre in palat. El a fost prins dupa ce a spart geamul unei usi care permite accesul in galeria de jos", a precizat ea.