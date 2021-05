Un barbat care a fortat intrarea in curtea sediului central al CIA a fost impuscat de agentii FBI

Doi oficiali ai fortelor de ordine au spus ca barbatul a incercat sa patrunda in unitatea CIA fara a avea dreptul, in jurul orei locale 18:00, si a fost oprit de garzi inarmate care opereaza o serie de porti.Ofiterii de securitate ai CIA au negociat cu barbatul si, dupa ce el a refuzat in mod repetat sa plece, a fost decis ca masina sa fie impinsa din drumul de acces. La scurt timp, el a iesit din autoturism si a aratat ca are asupra sa o arma, ulterior fiind impuscat de agentii FBI.Unul dintre oficiali a spus ca persoana a sustinut ca avea asupra sa explozibil, dar acest lucru nu a fost confirmat inca.Potrivit autoritatilor, barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, este deranjat mintal si a mai incercat in trecut sa intre in campusul CIA. El a fost transportat la un spital din zona. Nu este cunoscuta gravitatea ranilor."FBI ia in serios toate incidentele armate care implica agentii nostri sau membri ai grupurilor operative. Procesul de evaluare este meticulos si obiectiv si este realizat pe cat de rapid posibil avand in vedere circumstantele", a transmis biroul intr-un comunicat.Un purtator de cuvant al CIA a spus anterior ca agentii au rezolvat "o situatie de securitate chiar in afara perimetrului securizat al cartierului general al CIA".Securitatea la sediul CIA este tratata cu seriorizate in mod special, pentru ca in 1993 un cetatean pakistanez a ucis doi angajati CIA si a ranit alti trei in timp ce asteptau la semaforul din apropierea intrarii principale. Mir Aimal Kasi, cunoscut drept Mir Aimal Kansi, a fugit de la locul faptei si a fost cautat patru zile inainte de a fi arestat, readus in SUA, judecat si condamnat. El a fost executat in 2002.In luna aprilie, un ofiter al Politiei Capitoliului a fost ucis si un altul ranit cand un barbat a trecut de o bariera.