Un barbat de 20 de ani, cea mai tanara victima a COVID-19 din Australia

Barbatul este una dintre cele 14 persoane care au decedat in statul Victoria pe timpul noptii, a declarat vineri premierul Daniel Andrews reporterilor la Melbourne.Bilantul deceselor cauzate de coronavirus in statul Victoria a ajuns la 289, iar pe intreg teritoriul Australiei, la 375.Autoritatile nu au specificat varsta exacta a barbatului.Rezidentii din capitala statului, Melbourne, sunt vizati de restrictii stricte si au voie sa-si paraseasca domiciliile doar pentru a face exercitii fizice, cumparaturi si activitati esentiale. In intervalul 8:00 p.m. - 5:00 p.m. au interdictie de circulatie, iar portul mastilor este obligatoriu.Orasul cu circa 4,9 milioane de locuitori a inregistrat un numar total de 15.863 de cazuri de infectare, 659 de persoane fiind in spital, iar 41, la terapie intensiva.Coordonatorul departamentului de sanatate din statul Victoria, Brett Sutton a spus ca se asteapta ca efectele depline ale strictei izolari sa-si faca efectul abia dupa cateva zile.''Este o noua etapa... si ar trebui sa vedem o scaderea ulterioara a transmiterii odata cu restrictiile din etapa a patra'', a spus Sutton, citat de publicatia The Age.''Mergem in directia buna si am incredere ca am trecut de varf si ca trebuie sa scada rapid'', subliniat el.Statul vecin New South Wales si-a inchis granitele pentru cetatenii din Victoria, iar trei scoli din Sydney au fost nevoite sa-si inchida portile dupa ce mai multi elevi au fost testati pozitiv pentru coronavirus.Autoritatile din New South Wales au raportat noua cazuri in timpul noptii. Queensland a raportat doua noi infectari la o persoana venita din Sydney si la membrul echipajului unei nave cargo.