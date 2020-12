VIDEO Indignare in Ohio dupa ce un barbat de culoare a fost omorat de politisti, fiind a 96-a victima de la uciderea lui George Floyd

WARNING - GRAPHIC CONTENT: Recently released bodycam video shows the moments after a police officer in Columbus, Ohio, fatally shot an unarmed Black man identified as 47-year-old Andre Maurice Hill https://t.co/JnkDvhuOyO pic.twitter.com/ykG1dBT66K - Reuters (@Reuters) December 24, 2020

Andre Maurice Hill se afla in garajul unei case, in noaptea de luni spre marti, cand a fost impuscat in mai multe randuri de catre unul dintre cei doi politisti.Fortele de ordine au fost chemate la fata locului la un incident lipsit de gravitate.In imagini surprinse de camera video purtata de catre un politist, Andre Hill inainteaza catre politist tinand in mana stanga un telefon mobil, iar mana dreapta nu se vede.Cateva secunde mai tarziu, agentul deschide focul, iar Hill se prabuseste. Nimic nu justifica deschiderea focului.Agentul Adam Coy si colegul sau au asteptat mai multe minute inainte sa se apropie de victima, care era inca in viata, si care a murit mai tarziu.Coy a fost suspendat.Presa locala scrie ca el a fost vizat in trecut de plangeri cu privire la folosirrea excesiva a fortei.Hill, care nu era inarmat, este al doilea afroamerican ucis de politie in mai putin de trei saptamani la Columbus.Casey Goodson Jr., in varsta de 23 de ani, a fost impuscat in mai multe randuri, la 4 decembrie, in timp ce se intorcea acasa, dupa ce a cumparat niste sandviciuri."Inca o data, agenti vad un om de culoare si conchid ca este un criminal periculos", si-a exprimat miercuri indignarea avocatul Ben Crump, care apara mai multe familii ale unor victime, inclusiv familia lui George Floyd.Uciderea lui Floyd, la sfarsitul lui mai, a provocat un val de manifestatii impotriva rasismului si violentelor politiei in Statele Unite.Andre Hill este cea de a 96-a victima a unu ipolitist de la uciderea lui George Floyd, a anuntat Ben Crump, care a denuntat "o succesiune tragica" de incidente sangeroase implicand politisti.Primarul din Columbus, Andrew Ginther, s-a declarat "scandalizat" de moartea lui Andre Hill.El "era cunoscut de catre locuitorii casei in fata careia si-a parcat masina si era un invitat si nu un spargator", a declarat primarul miercuri, intr-o conferinta de presa.Ginther s-a declarat "perturbat" de faptul ca cei doi politisti nu i-au acordat primul ajutor lui Andre Hill.El a cerut "destituirea imediata" a agentului Coy.Citeste si: Colindatori din Bistrita-Nasaud, amendati de jandarmi pentru ca nu au respectat restrictiile. Ce sume trebuie sa scoata din buzunar