Un barbat din California este suspectat ca a importat ilegal un mozaic antic din Siria

Agentii FBI si anchetatorii au confiscat acest mozaic din casa lui Mohamad Yassin Alcharihi. Interventia a fost urmata de o ancheta de "contrabanda de obiecte furate provenind se pare dintr-o zona de conflict straina de Statele Unite", potrivit biroului procurorului.Dupa ce serviciul de vama si de imigratie al SUA si conform plangerii guvernului, barbatul a sustinut ca a importat legal un mozaic si alte piese, intre care vase cu o valoare totala de 2.199 de dolari.Mozaicul avand o valoare mult mai mare, el a recunoscut mai tarziu ca a platit 12.000 de dolari pentru aceste obiecte probabil de pe piata neagra. Mohamad Yassin Alcharihi ar trebui sa apara luna viitoare in fata unui tribunal federal.Mozaicul de aproape o tona este in custodia guvernului pentru a fi studiat. Potrivit unui expert, opera "este un mozaic autentic din perioada bizantina reprezentand mitologia romana" si in special pe semizeul Hercule.Originea sa a fost de asemenea identificata pentru ca obiectul este "conform iconografiei mozaicurilor gasite in Siria, in special in si din jurul orasului Idlib".Din 2011, Siria este prada unui razboi civil intre gurpari rebele, sustinute de Turcia , si fortele guvernamentale siriene conduse de Bachar al-Assad si sustinute de Rusia Orasul Idlib si regiunea sa nu fac exceptie. In prezent, zona este foarte instabila. Cu scopul de a proteja bunurile culturale siriene amenintate de acest razboi, numeroase tari, intre care SUA, au adoptat restrictii privind importurile de material arheologic provenind din tara.