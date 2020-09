Un barbat din Mongolia a murit de ciuma bubonica dupa ce a mancat carne de marmota

Au fost testate toate persoanele cu care victima a intrat in contact, aproximativ 25, dar toate rezultatele au fost negative, potrivit Digi24.ro Alte doua persoane din Mongolia au murit din cauza ciumei bubonice, un barbat in varsta de 42 de ani si un adolescent de 15 ani. Statele Unite ale Americii au inregistrat un deces din aceeasi cauza.17 din cele 21 de provincii din Mongolia sunt acum expuse riscului expunerii la ciuma bubonica, potrivit Centrului National pentru Boli Transmisibile.Ciuma bubonica este raspandita de puricii care traiesc pe corpul rozatoarelor salbatice, cum ar fi marmotele. Daca nu este tratata, poate sa ucida un adult in mai putin de o zi. Cele mai comune simptome sunt febra mare, frisoane, dureri de cap si greata.