Un barbat din Moscova a stat cu o moneda in nas, timp de 53 de ani, pana nu a mai putut sa respire normal

Operatia a fost un succes

Daca unii isi pastreaza grijulii banii sub saltea, altii in banca, ei bine, acest barbat avea seiful in alta parte, au glumit internautii dupa ce povestea a fost facuta publica, scrie Bzi.ro Barbatul, care de mai multe luni nu mai putea sa respire normal, a decis sa mearga la spital. Medicii ORL-isti, l-au examinat, i-au facut tot felul de analize si in final au constatat cu surprindere ca pacientul avea "un corp strain, dens si rotund" in cavitatea nazala, in nara dreapta. Obiectul arata ca si cum "se fosilizase" pe fundul nasului.Intrebat daca are idee cum a putut ajunge moneda in nasul sau, barbatul si-a amintit ca el insusi isi bagase un banut de o copeica. Era mic, avea 6 ani si a facut-o din joaca. Numai ca i-a fost frica sa-i spuna mamei, care era destul de servera, asa ca a pastrat tacerea si intr-un final a si uitat de aceasta poveste.Pe parcursul anilor insa, in jurul monedei s-a format un conglomerat cu densitate dura, un rinolit (calcul nazal), a explicat unul dintre medicii care l-au tratat. Rinolitul s-a tot marit pana cand i-a obturat calea nazala si i-a taiat efectiv accesul la oxigen.Operat timp de o ora si jumatate, barbatul a iesit fara sechele din aceasta aventura inceputa in copilarie, avand un sept nazal nou, perfect restaurat. Fericit ca-si regaseste respiratia normala, barbatul nu a mai urmat recomandarile medicilor si si-a scos mai inainte de vreme pansamentul de vata pe care il avea in nara, necesar pentru consolidarea structurii noului sau nas. "Asta, pentru ca nu mai este mama sa care sa-l certe!", a conchis amuzata una dintre doctoritele care l-a operat.