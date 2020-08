Un barbat evadat din inchisoare in SUA a fost prins dupa 46 de ani. A trait patru decenii sub identitate falsa in New Mexico

Fugarul, acum in varsta de 77 de ani, a fost arestat miercuri, 5 august, de Politia Federala Americana in New Mexico, unde locuia de 40 de ani sub o identitatea falsa de Ramon Montoya, potrivit AFP."Aceasta arestare trebuie sa trimita un semnal puternic tuturor infractorilor violenti: FBI -ul va va gasi indiferent cat timp va dura si cat veti fugi si va va aduce in fata justitiei", a spus agentul special Michael Schneider, de la biroul FBI din Denver.Luis Archuleta a fost inchis pentru ca ar fi impuscat in 1973, fara sa omoare, un politist din Colorado."Trecerea timpului nu scuza si nu sterge crimele sale", declara seful Politiei din Denver, Paul Pzen, intr-un comunicat al FBI.