Un barbat inarmat cu un cutit a luat ostatic un gardian al Domului din Milano

Potrivit purtatorului de cuvant al politiei, Marco Turchetto, barbatul a intrat in celebra catedrala la scurt timp dupa ora 13.00 si s-a indreptat tre gardian, a scos un cutit si l-a amenintat pe agentul de paza.Dupa sosirea unor politisti care patrulau in zona si o scurta negociere, barbatul a renuntat la cutit si a fost arestat, noteaza AFP.Barbatul intrase in catedrala pentru a scapa de un control al politiei, a precizat intr-un comunicat Anna Scavuzzo, viceprimar al orasului Milano.Politia incearca acum sa afle identitatea barbatului.Il Messaggero scrie ca ar fi vorba de un barbat de origine straina si ca gardianul a fost sechestrat aproximativ opt minute.