Un barbat de 41 de ani si-a dat parintii in judecata pe motiv ca nu-i mai dau bani de buzunar

Cazul unui barbat din Londra, care a avut norocul sa aiba parinti instariti, iese din tipare. Acesta locuieste intr-un apartament in Londra ai carui proprietari sunt parintii sai si tot ei sunt cei care i-au platit pana de curand facturile. Totusi, acest barbat de 41 de ani, cu studii superioare, a tinut sa-si dea in judecata mama si tatal deoarece i-au taiat din finantare, potrivit Legal Cheek, un site de informatii juridice din Marea Britanie, citat de Digi24 Considerandu-se indreptatit sa traiasca din banii parintilor, barbatul, de profesie jurist, le reproseaza acestora ca i-au intretinut cu buna stiinta dependenta financiara fata de ei timp de 20 de ani, pentru ca apoi, cand au avut neintelegeri, sa-i reduca fondurile considerabil.Cu toate acestea, parintii nu i-au taiat de tot finantarea. Barbatul locuieste intr-un apartament in centrul Londrei, care apartine parintilor lui. Acestia din urma s-au stabilit la Dubai, dar nu i-au cerut chirie pe apartament si pana de curand tot ei i-au platit si facturile.Fiul - somer de ani buni - se considera insa nedreptatit. Contrariat ca s-a vazut lasat fara bani de buzunar, si-a cerut drepturile in justitie. A invocat legile britanice referitoare la casatorie, divort si drepturile copiilor. Barbatul spune ca parintii sai sunt "enorm de bogati" si il pot sustine financiar fara probleme ca si pana acum.Insa judecatorul care s-a ocupat de dosar nu i-a dat dreptate "napastuitului" copil de 41 de ani.".Reclamantul de 41 de ani nu mai munceste din 2011, pe motiv ca ar avea unele afectiuni psihice, si vrea acum sa-si continue studiile si sa se faca avocat. Pana atunci, insa, trebuie sa achite 60.000 de lire sterline cheltuieli de judecata.