VIDEO Un barbat din Florida si-a salvat cainele din falcile unui aligator fara sa arunce tigara

Richard Wilbanks, un barbat in varsta de 74 de ani, isi plimba cainele in jurul iazului din apropierea casei sale din Estero, Florida, cand un aligator s-a repezit din apa si a prins cainele, potrivit Theguardian.com "A iesit din apa ca o racheta. Nu m-am gandit niciodata ca un aligator ar putea sa fie atat de rapid", a declarat barbatul.Camerele de supraveghere din zona au surprins intreg incidental si il arata pe Wilbanks cum intra in apa si apuca reptila cu mainile goale, care inca avea cainele in falci. Pe tot parcursul luptei, pensionarul nu scapa tigara din gura.Barbatul scoate aligatorul la marginea iazului si elibereaza cainele, care fuge, in timp ce incearca sa isi scoata si el propriile maini din gura animalului.Cainele a fost dus la veterinar, care a constatat ca are o rana la stomac, dar ca viata nu ii este pusa in pericol. Mainile barbatului au fost "putin mestecate", dupa cum a spus chiar acesta.Citeste si: Operatiune de salvare a unui caine Saint Bernard orb care a cazut intr-un lac de agrement din Giurgiu