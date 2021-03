Blogger singaporez, condamnat sa plateasca aproape 100.000 de dolari daune pentru ca l-ar fi calomniat pe premier

Liderul orasului stat, Lee Hsien Loong, l-a acuzat pe bloggerul Leong Sze Hian ca ar fi contribuit la propagarea unor informatii false impotriva persoanei sale, prin distribuirea unui articol care facea o legatura intre el si fondul suveran malaezian 11Malaysia Development Berhad (1MDB), care a facut obiectul unui imens scandal in aceasta tara vecina din Asia de Sud-Est.Acest proces este ultimul exemplu din seria de masuri draconice luate de guvern pentru a incerca sa reduca la tacere orice critici online, denunta aparatorii drepturilor omului.Liderii singaporezi au recurs adeseori la tribunale pentru a face sa taca vocile critice ale opozantilor politici in media straine si asigura ca aceste urmariri penale sunt necesare pentru a le proteja reputatia.Judecatorul Inaltei curti singaporeze, Aedit Abdullah, l-a condamnat pe blogger la plata a 133.000 de dolari singaporezi (99.000 dolari SUA) ca daune, in timp ce premierul ceruse achitarea unor despagubiri in valoare de 150.000 de dolari singaporezi.Avocatul lui Leong Sze Hian, Lim Tean, a apreciat verdictul ca fiind "nedrept" si "marcat de erori grave".Premierul se exprimase la inceputul procesului in octombrie si il acuzase pe blogger ca a raspandit zvonuri "rauvoitoare si fara fundament" care au adus atingere "integritatii si onestitatii" guvernului.Articolul difuzat de blogger fusese publicat initial pe un site de informatii malaezian si afirma ca premierul singaporez ar face obiectul unei anchete in Malaezia in legatura cu jefuirea fondului suveran 1MDB.Miliarde de dolari au fost deturnate din acest fond destinat sa contribuie la dezvoltarea economica a Malaeziei intr-un dosar cu ramificatii globale care a dus la caderea premierului malaezian Najib Razak.Avocatul bloggerului a pledat ca urmarirea penala este nejustificata pentru ca autoritatile singaporeze negasera deja aceste acuzatii si apreciaza ca premierul l-a "tintit in mod arbitrar pe clientul sau, in timp ce numerosi altii" au distribuit de asemenea articolul.Legislatia draconica din Singapore , care limiteaza libertatea de expresie a opozitiei si a mass-media, a fost criticata de nenumarate ori de organizatiile pentru apararea drepturilor omului.Din 2019, o noua lege asupra dezinformarii online permite guvernului sa cenzureze materiale pe care le considera false. Aceste dispozitii, denuntate ca "liberticide", au fost criticate atat de militanti, cat si de marile companii de internet.