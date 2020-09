Un bodyguard al ministrului britanic de Externe, suspendat dupa ce si-a uitat arma in avion

Ministrul britanic Dominic Raab a efectuat o vizita in Statele Unite si a revenit in Marea Britanie vineri. Agentul din dispozitivul de securitate si-a uitat pistolul in avion, precizeaza Sky News , arma fiind descoperita de un angajat al Aeroportului Heathrow din Londra."Am fost informati despre un incident la bordul unui zbor spre Marea Britanie, vineri, 18 septembrie, si tratam acest caz cu seriozitate. Ofiterul implicat in acest caz a fost suspendat din activitatile operationale pe durata investigatiei privind circumstantele incidentului", a transmis Scotland Yard.Potrivit unor surse, citate de cotidianul The Sun, politia ar fi fost sesizata dupa ce un pistol Glock 19 fusese gasit pe un scaun al avionului. Aeronava companiei United Airlines care l-a transportat pe Dominic Raab a zburat din Washington D.C. spre Aeroportul Heathrow din Londra, in cursul noptii de joi spre vineri.