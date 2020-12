FOTO/VIDEO Un brad digital amplasat in Piata San Marco din Venetia starneste nemultumiri printre italieni: "Strica magia sarbatorilor"

Bradul a fost creat de artistul Fabrizio Plessi si este format din 80 de monitoare. Creatorul spune ca instalatia este menita aduca lumina si speranta italienilor dupa un an dificil, scrie Antena 3 Unii italieni considera ca bradul strica magia sarbatorilor, iar altii sunt de parere ca o iesire din banalitate este binevenita in aceste vremuri.Montajul digital ia forma copacului vietii, care reprezinta uniunea dintre cer si pamant, in timpul sarbatorii Nasterii Domnului, a explicat artistul."Craciunul este aprins in Piata San Marco cu fluxurile de lumina aurie ale sculpturii lui Fabrizio Plessi. Podul Rialto spune povestea Venetiei cu proiectii video care deschid sarbatorile, la 1600 de ani de la nasterea orasului", arata mesajul publicat pe pagina de Facebook a Primariei din Venetia.Citeste si: Cum arata cel mai scump brad artificial din Romania. A costat 100.000 de euro si troneaza in centrul unui oras important