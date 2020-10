Un caine a strabatut 60 de kilometri pentru a se intoarce acasa, dupa ce a fost uitat intr-o benzinarie

Animalul de companie in varsta de sapte ani, preclit Dou Dou, a fost uitat de familia chineza intr-o benzinarie aflata pe autostrada, unde au oprit pentru o pauza, potrivit Daily Mail Stapanul cainelui si familia sa traiesc in orasul Hangzhou, iar in urma cu o luna de zile au mers la tara pentru a-si vizita rudele. La un moment dat, au oprit intr-o benzinarie care se afla la aproximativ 60 de kilometri de casa lor. Nu si-au dat seama, insa, ca patrupedul a ramas acolo, asa ca dupa ce s-au odihnit, ei au pornit la drum.Acestia au realizat ca animalul a disparut abia cateva ore dupa ce au ajuns acasa. Desi s-au intors dupa el, cainele nu a fost gasit. O luna mai tarziu, cand nimeni nu mai spera ca Dou Dou va fi gasit, acesta a aparut acasa.Socul a fost, insa, extrem de mare, insa toti s-au bucurat ca animalul s-a intors acasa sanatos.Aceasta intamplare nu i-a uimit doar pe stapani, ci si pe experti: "Inca incercam sa intelegem multe dintre comportamentele cainilor", a declarat un dresor, potrivit sursei citate.