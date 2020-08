Un canadian condamnat la moarte in China cu privire la "producere de droguri"

Acest cetatean canadian, identificat in mandarina sub numele de Xu Weihong, era judecat in prima instanta cu privire la "producere de droguri", a precizat tribunalul intermediar din canton (sud).Intrebat despre acest lucru, un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin, a subliniat in fata presei ca acest caz "nu ar trebui sa aiba consecinte asupra relatiilor intre China si Canada ".Relatiile chinezo-canadiene sunt tensionate dupa arestarea in decembrie 2018, la Vancouver, la solicitarea Statelor Unite, a lui Meng Wanzhou, directoarea financiara a gigantului chinez Huawei.Acuzata de Washington de complicitate la frauda in vederea ocolirii sanctiunilor impuse Iranului, ea se afla in libertate supravegheatain Canada, de unde risca sa fie extradata in Statele Unite.China a arestat dupa aceea doi canadieni, care se afla in continuare in detentie, un fost diplomat si un consultant, pe care-i acuza de faptul ca au "amenintat securitatea nationala".Numerosi experti considera aceste arestari drept o masura de retorsiune.In aprilie 2019, un tribunal chinez a condamnat la moarte un cetatean canadian, identificat ca fiind Fan Wei, cu privire la trafic de droguri.In ianuarie 2019, un tribunal l-a condamnat pe alt canadian, Robert Lloyd Schellenberg, la pedeapsa capitala, in urma unui nou proces, cerut de justitie, dupa ce a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, in prima instanta. Gasit vinovat, in trecut, in Canada, de trafic de droguri, Schellenberg s-a declarat nevinovat si a dat asigurari ca se afla in China ca turist.