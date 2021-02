Cea mai veche opera de arta rupestra australiana infatiseaza un cangur. Pictura aborigena dateaza de 17.000 de ani

Pictura veche de 17.000 de ani

Opera, pictata intr-un stil realist reproducand animalul la dimensiunile sale reale, a fost gasita impreuna cu reprezentari ale altor animale pe tavanul unui adapost de stanca din regiunea Kimberley (nord-vestul Australiei).Chiar daca populatiile aborigene locuiesc in regiune din timpuri ancestrale, este foarte dificil de datat operele lor de arta."Principalul obstacol (...) este ca au folosit rar un pigment care permite datarea cu tehnicile actuale", a explicat pentru AFP Damien Finch, geocronolog la Universitatea din Melbourne si autor al studiului aparut in revista Nature Human Behaviour.Impreuna cu colegii sai, el a stabilit data cu ajutorul resturilor de cuib de viespi, realizate din noroi datat, care au fost gasite sub si deasupra picturilor.Ei au determinat ca pictura cangurului dateaza de acum 17.000 - 17.500 de ani.Datarea celor mai vechi picturi intacte "are o mare importanta pentru poporul aborigen si australieni", a indicat Cissy Gore-Birch, seful Asociatiei Aborigenilor Balanggarra, intr-un comunciat al Universitatii Australia Occidentala.In total, echipa lui Damien Finch a datat 27 de cuiburi vechi de viespi distribuite pe 16 picturi in opt adaposturi, cu opere de arta in stil naturalist (reprezentari fidele ale faunei si florei) vechi de 13.000 - 17.000 de aniEle reprezinta in special animale, dintre care un sarpe, soparle si marsupiale, dintre care canguri si ursi koala.Reprezentarile animale domina arta rupestra, fie ca se afla in Franta, Spania sau Indonezia "Este o descoperire semnificativa, deoarece prin aceste estimari putem intelege putin din lumea in care au trait acesti artisti antici", a adaugat Damien Finch in comunicat."Nu vom sti niciodata ce gandeau artistii care au pictat aceste opere acum 600 de generatii, dar stim ca perioada Naturalista s-a intins pana la finalul perioadei glaciare", incheiata acum 10.000 de ani, a precizat el.