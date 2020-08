Un caz tragic in Italia a devenit marfa mediatica. Cum oare nimeni nu a fost capabil sa stinga telecamerele?

In Peninsula mai toate televiziunile au transmis, zilele trecute, in direct de la Modica, in Sicilia, cautarile disperate organizate de un tata care nu mai stia nimic de copilul sau in varsta de 4 ani de mai bine de doua saptamani.Mama copilului a fost gasita moarta intr-o zona impadurita; trupul ei era ravasit de animalele salbatice, cel mai probabil de porcii mistreti din zona.Autoritatile s-au concentrat imediat atentia in aceeasi zona: unde este copilul? Cand a disparut, acesta era cu mama, care il iubea nespus. In nenumarate randuri tatal, de profesie Dj - ca si mama, a aparut la televizor, la stiri, la toate televiziune, si si-a strigat durerea. Cand a vazut ca autoritatile nu reusesc sa ii gaseasca micutul dupa zile intregi de cautari, a facut apel pe Facebook , a cerut tuturor sa se alature familiei.Gioele. Acesta era numele copilului. Era, pentru ca Gioele a fost gasit... dar nu mai era viu. Lipseste numai rezultatul testului ADN. Insa autoritatile judiciare sunt sigure: resturile corpului din care s-au infruptat mistretii sunt ale unui copil de 3-4 ani. Niciun alt copil nu a disparut in zona in ultima perioada. Si erau la circa 700 metri de locul unde a fost gasita mama.Televiziunile au aratat o serie de imagini tv care aratau o armata de civili, persoane normale, care au pornit in cautarea lui Gioele, ghidati de tatal copilului, Daniele Mondello.Am aflat apoi ca unul dintre voluntari si-a facut drum prin lastaris, intr-o zona in care nici cainii dresati nu patrunsesera, si a gasit un tricou. Apoi un femur. Apoi un craniu. Macabru. Jurnalele de stiri de la ora 20 s-au deschis cu aceeasi stire: resturile umane gasite sunt ale lui Gioele. Gioele a fost gasit de un fost carabinier. In final, si anchetatorii declara ca 99% este vorba de Gioele.Lasa insa fara grai maniera in care au fost transmise imaginile unui tata, care in urma cu numai o saptamana si-a pierdut sotia - Viviana - un tata indurerat, care plange - in direct la tv - aplecat peste un sicriu mult prea mare raportat la dimensiunile firave ale corpului unui copil de 4 ani, inlauntrul caruia se afla cateva resturi dintr-o prea scurta viata. Filmarea disperarii unui tata care a pierdut tot nu corespunde unei necesitati jurnalistice de a informa. Si este doar ultima piesa dintr-un adevarat puzzle. Implicata intr-un accident rutier, femeia isi ia copilul in brate si se face nevazuta. Sunt singurele certitudini din acest caz mediatic extrem de trist; si acolo unde date sigure sunt putine, isi fac loc o serie de ipoteze: femeia era bolnava psihic, si-a mintit sotul caruia i-a spus ca pleaca intr-un loc si a ajuns in altul. Femeia era greu incercata de indelungata perioada de izolare, de lockdown impusa din luna martie in Italia din cauza pandemiei de Covid19.Incepem sa ne dam seama de dimensiunea efectelor pandemiei asupra vietii noastre de zi cu zi. Psihologii italieni avertizeaza asupra unui risc de epidemie de sinucideri, acum ca oamenii incep sa vada efectele pandemiei, devastante din punct de vedere economic.Am asistat la o tragedie care ar fi trebuit sa impuna tacere si respect din partea tuturor.Prea multa durere a devenit marfa mediatica, intr-un mod gresit de a face jurnalism. Cum oare nimeni nu a fost capabil sa stinga telecamerele? Alarma! Pierdem sensul realitatii si respectul pentru sanatatea si viata umana!