Un ceas care prezice evolutia pacientilor cu cancer a fost creat de o echipa internationala de cercetatori

Studiul, la care au participat 32 de oameni de stiinta de la 16 institutii din sase tari, publicat de jurnalul Nature Cancer, a fost coordonat de Inaki Martin-Subero, cercetator la Institutul de Investigatii Biomedice August Pi i Sunyer (Idibaps) al Spitalului Clinic din Barcelona , in cadrul caruia conduce grupul de epigenetica.Pentru a dezvolta acest instrument de predictie, cercetatorii si-au pus intrebarea daca primele etape ale dezvoltarii unei tumori pot prezice cresterea sa viitoare si, prin urmare, care este raspunsul comportamental al pacientilor.Potrivit lui Martin-Subero, "se poate spune ca genomul, care este enciclopedia vietii prezente in fiecare celula, este compus din doua tipuri de carti, o carte deschisa ce contine genele active si o carte inchisa, care contine genele silentioase"."Am observat ca schimbarile epigenetice care au loc in cartea inchisa pastreaza memoria oculta a dezvoltarii celulare", a spus el.Cercetatorii au studiat in detaliu alterarile epigenetice in cazul a peste 2.000 de pacienti cu diferite tipuri de leucemii si limfoame si au descoperit ca de fiecare data cand se reproduc celulele lasa in urma mici markeri in "cartea inchisa" a genomului. Ca urmare, cu cat celulele se divizeaza mai mult cu atat acumuleaza mai multi markeri.Marti Duran-Ferrer semnaleaza ca, "avand in vedere ca schimbarile epigenetice asociate dezvoltarii celulare sunt cumulative" s-a putut dezvolta un ceas epigenetic care arata cu cat s-au multiplicat celulele in trecut."Am observat ca acest ceas a avansat mult in trecut si ca ar trebui sa avanseze si in viitor, iar acest lucru il asociaza direct cu prezenta anumitor mutatii genetice si cu agresivitatea clinica asupra pacientilor", a spus cercetatorul spaniol.Pana in prezent, schimbarile epigenetice din "cartea inchisa" a genomului erau considerate insotitori silentiosi ai procesului de transformare tumorala, fara nicio implicatie clinica.Potrivit lui Martin-Subero, studiul demonstreaza ca "schimbarile epigenetice acumulate in cartea inchisa a genomului tumorilor sunt importante, avand in vedere ca prezic comportamentul clinic viitor al pacientilor"."Celulele cancerului scriu o mare parte din istoria acestei carti inchise", a precizat el.