VIDEO Un cimitir din Italia s-a prabusit in urma unei alunecari de teren. Peste 200 de morminte au cazut in mare

O portiune a crestei stancoase deasupra careia se afla cimitirul a cazut in mare. In timpul prabusirii, au cazut, de asemenea, peste 200 de morminte in apa.La fata locului s-au deplasat pompierii si scafandrii. Nu se stie inca ce a provocat alunecarea de teren, dar o posibila cauza ar fi lucrarile care au fost executate in zona falezei timp de mai multe zile la rand. In plus, o furtuna puternica a lovit zona, care a erodat si mai mult pamantul, potrivit video.corriere.it Autoritatile au incercat sa recupereze cele 200 de sicrie care au cazut in mare, dar nu au reusit sa aduca pe uscat decat aproximativ zece.Francesco Olivari, primarul din Camogli, a declarat ca se desfasoara lucrari pentru consolidarea falezei. Garda de Coasta a montat bariere pe mare pentru a retine sicriele care au ajuns in apa, dar nu au fost recuperate.