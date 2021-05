Tarzan, un cimpanzeu dependent de tigari si alcool, a fost eliberat dupa 25 de ani din mainile braconierilor

Nascut in anii '90, cimpanzeul a fost capturat de catre braconieri care l-au tinut in captivitate cu un lant la gat. Multumita asocietiei Conserv Congo, Tarzan a fost salvat si plasat intr-o rezervatie naturala.Potrivit sursei citate, Conserv Congo a descoperit cimpanzeul la inceputul acestui an, intr-un cartier sarac din Bunia. Acesta era tinut captiv, cu un lant mare la gat. Initial, Tarzan era folosit pentru selfie-uri cu turisti, vandute cu 10 dolari pe fotografie. Crescand, cimpanzeul a devenit agresiv si periculos, iar oamenii au inceput sa se sperie de el.Pentru a-l linisti, braconierii i-au dat alcool si tigari, facandu-l astfel dependent. In cele din urma, Tarzan a devenit si mai agresiv si a fost lasat de catre braconieri in mizerie. Pentru a-l elibera, asociatia a fost nevoita sa-l sedeze.In cele din urma, Tarzan a fost dus in Lwiro, intr-un mediu semi-salbatic, inconjurat de alti cimpanzei. "A gasit in sfarsit libertatea si suportul pe care le-a dorit toata viata, ti totul multumita muncii de echipa a mai multor organizatii", au transmis reprezentantii Conserv Congo.