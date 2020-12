Inca un condamnat din SUA, executat. Si-a omorat fetita de doi ani, zdrobindu-i capul de parbrizul masinii

Acest fost sofer de camion in varsta de 55 de ani a primit o injectie letala in penitenciarul Terre-Haute din Indiana, unde un alt condamnat federal, Brandon Bernard, a fost executat cu o zi inainte.Dupa un test de paternitate, el a fost de acord sa-si ia fetita in camion pentru o parte din vara anului 2002, dar a supus-o la multe abuzuri. In cele din urma, el i-a spart craniul de parbriz.Intrucat crima a avut loc la o baza militara unde efectua o livrare, el a fost judecat de un tribunal federal si condamnat in 2004 la pedeapsa capitala.Intr-un comunicat, familia fetitei a declarat ca "nu ar fi trebuit sa dureze 18 ani pentru a ne face dreptate".Din 2004, el a ramas condamnat la moarte in timp ce Statele Unite nu au mai efectuat nicio executie federala din 2003, mai ales din cauza discutiilor privind legalitatea substantelor utilizate in injectii.In iulie, in plina pandemie de COVID-19, administratia lui Donald Trump a revenit insa la practica, desi statele si-au amanat executiile pentru a nu expune la virus personalul penitenciarelor sau martorii.Sapte executii federale au avut loc inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Democratul Joe Biden , care a promis ca va colabora cu Congresul pentru a pune capat definitiv executiilor federale, a castigat acest scrutin - ceea ce republicanul refuza sa recunoasca - si va prelua functia pe 20 ianuarie.In mod traditional, presedintii care isi incheie mandatul opresc executiile in perioada interimara, dar ministrul justitiei Bill Barr a anuntat sase noi executii intre noiembrie si ianuarie, dintre care cea a lui Alfred Bourgeois.Avocatii sai au cerut Curtii Supreme a Statelor Unite sa-i acorde o amanare pe motiv ca sufera de intarziere mintala severa.Statele Unite au executat 17 condamnati de la inceputul anului, un minim istoric cauzat de o pauza respectata in state. In schimb, pentru guvernul federal, aceasta a zecea executie este un record de peste un secol.Citeste si: Ana Ciceala, liderul consilierilor generali ai USR: "Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea au fost paravan pentru furt"