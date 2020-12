Un copil de 12 ani a murit in urma cutremurului din Croatia. Alte zeci de persoane au fost ranite

Potrivit centrului german de Cercetare in Geostiinta (GFZ) si postului de stiri N1, epicentrul a fost localizat la Petrinja, la aproximativ 50 de kilometri de Zagreb, la o adancime de zece kilometri."Avem informatii potrivit carora o fata a murit. Nu avem nicio alta informatie despre victime", a declarat premierul Adrej Plenkovic, care s-a dus la fata locului."Armata este aici pentru a ajuta. Trebuie sa deplasam anumiti locuitori de la Petrinja, pentru ca nu sunt in siguranta aici", a anuntat el.Potrivit postului N1, care citeaza membri ai autoritatii locale, fara alte precizari, a murit un copil in varsta de 12 ani."Exista fracturi, comotii cerebrale, iar unele au fost operate", a declarat directorul serviciilor de salvare de la Sisak, in apropiere de Petrinja, Tomislav Fabijanic.Singura centrala slovena, care se afla la aproximativ 100 de kilometri de epicentrul seismului, a fost oprita ca o masura de precautie, potrivit agentiei de presa STA.Citeste si: Rusia va incepe emiterea pasapoartelor de vaccinare contra COVID-19, din ianuarie. Pentru ce vor fi utile