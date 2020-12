Un copil de sase ani le-a cerut celor de la Pfizer sa-l vaccineze si pe Mos Craciun. Ce a raspuns seful companiei

Mama sa, Paula Linehan, a declarat presei din Irlanda ca fiul ei a auzit despre vaccin la stiri, in drum spre scoala, la inceputul lunii noiembrie. Cand a ajuns acasa de la scoala in acea zi, a scris o scrisoare catre Pfizer prin care a felicitat compania."Draga Pfizer", a inceput scrisoarea. "Am auzit ca ai facut un nou vaccin pentru coronavirus. Buna treaba."El a continuat: "Poti, te rog, sa trimiti cateva la Polul Nord pentru Mos Craciun si elfii sai? Va rog."Cateva saptamani mai tarziu, Callum a primit un raspuns - de la directorul executiv al lui Pfizer, Albert Bourla, potrivit Irish Examiner."Scrisori ca acestea - de la copii plini de compasiune si speranta - ne amintesc de ce munca pe care o facem in fiecare zi este atat de importanta", a scris dl Bourla pe LinkedIn.Lui Callum i-a spus: "Vreau sa stiti ca facem tot ce putem pentru a aduce speranta oamenilor din intreaga lume. Si ne vom asigura ca vom avea grija si de Mos Craciun si de elfii lui. "CITESTE SI: