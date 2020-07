Un costum din filmul "2001: A Space Odyssey" si capa purtata de Christopher Reeve in "Superman", vandute la licitatie

In licitatia online au fost scoase la vanzare 900 de obiecte din filme si seriale de televiziune, dar si piese folosite in misiunile spatiale Apollo 11 si Apollo 17, potrivit The Hollywood Reporter.Costumul spatial din "Space Odyssey", impreuna cu o casca, a fost vandut pentru 370.000 de dolari, in timp ce capa lui Superman, purtata in primele doua filme din serie, a fost adjudecata contra sumei de 110.000 de dolari.Intre alte obiecte vandute se afla o pipa originala a actorului Ian Holm, care a folosit-o in filmul "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", vanduta pentru 28.200 de dolari, si masina Pontiac Firebird Trans Am din 1982 folosita de David Hasselhoff in turneul de promovare a serialului "Knight Rider", vanduta pentru 192.000 de dolari.Doua manete de control din zborul Apollo 11 al NASA au fost, de asemenea, licitate - una folosita de Neil Armstrong a fost vanduta pentru 370.000 de dolari, si cealalta, de Buzz Aldrin, vanduta pentru 256.000 de dolari.O manusa din perioada Apollo, facuta pentru Armstrong, a fost adjudecata contra sumei de 76.800 de dolari.