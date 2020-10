Un cuplu de pinguini homosexuali a furat oul vecinelor lesbiene. Cei doi au "antecedente" in tentativa de a deveni tati

Cei doi pinguini masculi, un cuplu dominant printre cei 17 pinguini din gradina zoologica, sunt cunoscuti de anul trecut, cand au mai furat un ou in timp ce nimeni nu se uita. Din pacate pentru ei, oul nu a eclozat, iar cei doi au esuat in tentativa de-a deveni parinti.Acum au facut un pas in fata si au luat cu asalt un cuib intreg, potrivit pinknews.co.uk Din pacate, au ales cuplul gresit de la care sa fure un ou. Este foarte putin probabil sa fie fertilizat, tinand cont ca a fost depus de o pereche de lesbiene. Cu toate acestea, masculii ingrijesc cu atentie oul si il clocesc cu randul, pentru a-l mentine cald.Homosexualitatea este obisnuita in randul pinguinilor, dar cei doi "olandezi" au devenit celebri prin determinarea de a ajunge parinti.Pinguinii homosexuali au fost observati in salbaticie inca din 1911, iar cuplurile formate de acestia se pot observa in gradinile zoologice din intreaga lume.