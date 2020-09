Un diamant de 102 carate ar putea fi vandut la licitatie cu 30 de milioane de dolari

Reprezentantii casei Sotheby's au anuntat joi ca diamantul de 102,3 carate, inclus in categoria de stralucire "flawless white sparkler", ocupa locul al doilea in topul celor mai mari diamante ovale de acest tip care au fost propuse vreodata la o licitatie. Cel mai mare dintre ele, un diamant de 118,2 carate, a stabilit un nou record mondial de pret in 2013, cand a fost vandut cu 30,8 milioane de dolari.Doar sapte astfel de diamante - cunoscute in industria de profil sub denumirea de "diamante albe de culoare D si claritate interna perfecta" - de peste 100 de carate au fost vandute vreodata la licitatie.Diamantul va fi vandut intr-un lot unic si fara pret de rezerva la sediul casei Sotheby's din Hong Kong, pe 5 octombrie.Potrivit expertilor de la casa Sotheby's, nestemata a fost taiata dintr-un diamant brut de 271 de carate, descoperit in mina Victor din provincia canadiana Ontario in 2018.Doua dintre cele mai faimoase diamante mari din lume - Koh-i-Noor si The Cullinan 1 - apartin familiei regale a Marii Britanii si fac parte din Bijuteriile Coroanei Britanice.Recordul mondial de pret pentru orice tip de diamant sau de bijuterie vandute la o licitatie a fost stabilit in 2017, cand un diamant roz de 59,6 carate din categoria "fancy vivid" a fost vandut cu 71,2 milioane de dolari companiei de bijuterii Chow Tai Fook din Hong Kong, potrivit casei Sotheby's.