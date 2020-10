Un echipaj de astronauti s-a conectat la ISS dupa un zbor expres ce a stabilit un nou record

Lansat la ora 05:45 GMT de pe cosmodromul rusesc Baikonur din Kazahstan, vehiculul Soyuz MS-17 s-a conectat cu ISS la ora 08:48 GMT."Un nou record a fost stabilit (...) Timpul total dintre lansare si andocarea capsulei Soyuz a fost de 3 ore si 3 minute", a transmis intr-un comunicat agentia spatiala rusa, Roscosmos, la cateva minute dupa aceasta conectare cu laboratorul spatial, aflat pe o orbita situata la 408 kilometri deasupra Terrei."Trei ore si trei minute", a scris pe Twitter directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin , salutand astfel noul record de viteza. Capsula Soyuz s-a conectat la ISS cu patru minute mai devreme decat ora programata.Pana acum, cele mai rapide zboruri spre ISS durau aproximativ sase ore. Noua performanta a fost posibila gratie unui sistem de ghidare, ce permite conectarea la ISS dupa efectuarea a doar doua survolari orbitale ale Pamantului, contra a cel putin trei survolari care erau necesare in trecut.Acest sistem a fost testat in aprilie 2010 cu un vehicul din gama Progress, folosit pentru a transporta provizii si materiale la bordul ISS.Cei trei astronauti s-au alaturat echipajului deja prezent la bordul statiei, alcatuit din astronautul american Chris Cassidy si cosmonautii rusi Anatoli Ivanishin si Ivan Vagner, a caror revenire pe Terra este programata pentru data de 22 octombrie.Masuri speciale de precautie au fost luate in aceasta perioada marcata de pandemia de coronavirus, inclusiv o carantina stricta pentru cei trei astronauti de pe Terra pentru a elimina orice risc de a duce maladia COVID-19 la bordul ISS."Avem o carantina foarte stricta, aproape din luna martie in cazul meu", a declarat Kathleen Rubins intr-o conferinta de presa organizata inainte de lansare, adaugand ca astronautii echipajului din care face si ea parte au fost testati cu regularitate.Lansarea capsulei rusesti spre ISS a fost prima realizata dupa lansarea reusita a rachetei americane SpaceX, pe 30 mai, de la Centrul Spatial Kennedy din statul Florida, care a pus capat unui monopol rusesc de noua ani in ceea ce priveste zborurile cu echipaj uman spre Statia Spatiala Internationala.Urmatorul zbor al unei rachete SpaceX spre ISS va avea loc luna viitoare, cand trei americani si un japonez vor zbura spre laboratorul orbital.Marcat de mai multe lansari ratate in ultimii ani si de repetate scandaluri de coruptie, sectorul spatial rusesc va trebui sa se reinventeze pentru a surmonta incheierea perioadei de monopol in privinta lansarilor cu echipaje de astronauti spre ISS.Roscosmos factura fiecare loc la bordul capsulelor sale Soyuz cu aproximativ 80 de milioane de dolari. De asemenea, sectorul spatial din Rusia sufera de pe urma unei lipse cronice de inovatii.ISS este totusi unul dintre rarele domenii in care cooperarea dintre Rusia si tarile occidentale functioneaza in continuare, iar cosmonautii care au plecat miercuri spre ISS au preferat sa puna accentul in declaratiile lor pe capacitatea calatoriilor spatiale de a uni natiunile rivale in folosul unei cauze comune.Aceasta va fi cea de-a doua misiune in spatiu pentru astronauta Kathleen Rubins, care implineste miercuri varsta de 42 de ani. Ea detine o diploma in microbiologie si a participat la studii asupra virusului Ebola inainte de a fi selectata de NASA pentru a deveni astronauta. Are la activ 115 ore petrecute in spatiu.Serghei Rijikov este un fost pilot de avioane militare si este cel mai experimentat dintre cei trei astronauti care au parasit miercuri Pamantul, avand la activ 173 de zile petrecute in spatiu.Pentru Serghei Kud-Svercikov, in varsta de 37 de ani, acesta este primul zbor in spatiu.