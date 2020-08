Un ecologist din Africa de Sud a fost ucis de leii pe care ii salvase si ii crescuse de cand erau pui

Sotia sud-africanului, care venea dupa el cu masina, a incercat sa distraga atentia felinelor, insa a fost prea tarziu. In urma incidentului, animalele au fost tranchilizate si mutate intr-un centrul special pentru specii pe cale de disparitie. Cel mai probabil, vor fi eliberate in salbaticie, potrivit The Guardian Nu a fost prima data cand felinele au ucis pe cineva. In 2017, cele doua animale au scapat din custile lor si au ucis un barbat care lucra la o proprietate vecina. Mathewson a declarat la acea vreme ca leii nu sunt agresivi si ca se plimba cu ei cate trei, patru ore pe zi.