Un britanic care a candidat pentru sefia Organizatiei Mondiale a Sanatatii anunta un al treilea val al pandemiei daca nu se iau masuri

"Nu au construit infrastructura necesara in timpul lunilor de vara, dupa ce au adus sub control primul val. Acum avem al doilea val. Daca nu vor construi infrastructura necesara, vom avea un al treilea val la inceputul anului viitor", a spus Nabarro, un britanic care in 2017 a candidat fara succes pentru a deveni director general al OMS.In Europa a avut loc pentru scurt timp o scadere a numarului de infectii cu noul coronavirus, care acum sunt din nou in crestere: in Germania si Franta, numarul de cazuri a crescut simbata cun un total de 33.000, Elvetia si Austria au mii de cazuri zilnic, in timp ce Turcia a raportat un numar record de 5.532 de cazuri.Nabarro a evidential Elvetia, care a permis skiatul, dar cu purtarea mastii in gondole, in timp ce Austria a inchis statiunile. Nabarro a spus ca Elvetia ar putea ajunge la "un numar foarte ridicat de imbolnaviri si decese"."Dupa scaderea ratelor de infectare, si vor scadea, atunci vom putea sa fim cat de liberi dorim sa fim. Dar acum, ar trebui sa fie deschise statiunile de ski? In ce conditii?", a declarat Nabarro publicatiei Solothurner Zeitung.Nabarro a laudat reactia unor tari asiatice, precum Coreea de Sud, unde infectiile sunt in prezent la un nivel relativ scazut: "Oamenii sunt angajati total, au un comportament care fac dificila transmiterea virusului. Pastreaza distanta, poarta masti, se izoleaza cand sunt bolnavi, isi spala mainile si suprafetele. Protejeaza grupurile vulnerabile".Nabarro a spus si ca Asia nu relaxeaza restrictiile prematur."Trebuie asteptat pana cand numarul cazurilor este scazut si ramane scazut. Reactia Europei a fost incompleta", a aratat acesta.