Un fals articol despre Hidroxiclorochina care ar scade numarul accidentelor de trotineta, publicat intr-o revista stiintifica

Povestea modului in care acest fals articol a ajuns sa fie publicat in revista Asian Journal of Medicine and Health (Jurnalul Asiatic de Medicina si Sanatate), ce-i drept, putin cunoscuta, este spusa pe blogul sau de unul dintre autori, medic la Universitatea din Lille (Franta) Michael Rochoy.Obiectivul era simplu: "totul trebuie sa fie ridicol, de la titlu si referinte si pana la cea mai neinsemnata fraza din articol. Daca reuseam sa publicam un astfel de 'articol', reuseam sa raspundem la intrebarea noastra initiala: publica oare aceasta revista absolut orice?", scrie Rochoy."Investigatia" a vazut lumina tiparului la 15 august si a fost retrasa 24 de ore mai tarziu, cand autorii au dezvaluit inselatoria pe retelele sociale. Revista in cauza a justificat retragerea articolului, invocand "un denunt referitor la o frauda stiintifica grava", potrivit Retraction Watch, un site care contabilizeaza studiile care sunt retrase de catre revistele care le-au publicat.Pentru cine avea ochi de vazut, autorii reali ai studiului, patru oameni de stiinta elvetieni si francezi, isi dezvaluie adevaratele intentii inca din titlu: "In pofida a ceea ce se crede, SARS-CoV-2 este mai letal decat trotinetele. Ar putea fi hidroxiclorochina singura solutie?", o aluzie deloc voalata la cercetatorul francez Didier Raoult. Acest microbiolog a semnalat la inceputul pandemiei ca in Italia se inregistrau mai multi morti in accidentele de trotineta decat cei decedati din cauza coronavirusului si, ulterior, a initiat o miscare in favoarea hidroxiclorochinei pentru a trata COVID-19, medicament care nu a fost recomandat in cele din urma de Organizatia Mondiala a Sanatatii.Intr-un paragraf distinct despre semnatari, adevaratilor autori ai "studiului" li se alatura, intre altii, Nemo Macron - cainele presedintelui Macron - despre care se mentioneaza ca este afiliat Palatului Elysee, sau Manis Javanica, denumirea stiintifica a pangolinului, animal care a fost semnalat la inceputul pandemiei ca aflandu-se la originea coronavirusului.Desi aceste detalii pot trece neobservate de catre editorii revistei, sunt altele, chiar pe prima pagina, care nu prea lasa loc de indoieli, cum ar fi datele legate de contributia la "investigatie" a autorilor. ''Autorul DL se afla in vacanta si si-a adaugat numele in ultimul moment. Autorul ST nu a scris nimic, dar a pus la dispozitie trotinetele. Autorul OFH n-a avut nimic de facut, dar este un bun prieten de-al nostru (...) autorul NM - Nemo Macron - a raspuns 'ham, ham!' cand autorii au inceput sa exprime unele indoieli''."Studiul" descrie trei teste in care evalueaza "potentialul unui amestec de hidroxiclorochina si azitromicina pentru a preveni accidentele de trotineta", al caror rezultat este ca folosirea "masiva" a primului medicament "este strans legata" de un nivel foarte scazut al accidentelor de trotineta.Din acest motiv, "studiul" concluzioneaza ca aceasta combinatie de medicamente "ar trebui folosita urgent in prevenirea accidentelor de trotineta in intreaga lume" si sugereaza ca hidroxiclorochina "poate fi adaugata in sarea de masa ca masura profilactica, deopotriva impotriva COVID-19 si a accidentelor de trotineta".Unul dintre asa-zisele teste a fost realizat pe un grup de voluntari ("prieteni si rude", potrivit autorilor) care, dupa ce li se administrau ambele medicamente, se urcau pe trotinete si trebuiau sa se lanseze, cu capul inainte si la viteza maxima, pe o panta care se termina intr-un zid si trebuiau sa franeze inainte de a intra in el."Ancheta" abunda de fraze ingenioase si de situatii neverosimile, cum este cazul de exemplu atunci cand autorii dau asigurari ca, in cadrul "studiului", nu au putut masura saturatia de oxigen a persoanelor decedate deoarece nu aveau la dispozitie echipamentul necesar pentru a profana morminte.Revista nu a fost aleasa la intamplare, caci cu o luna inainte Asian Journal of Medicine and Health publicase un articol semnat de autori francezi, in care se mentiona ca hidroxiclorochina si azitromicina grabeau insanatosirea pacientilor cu simptome usoare de COVID-19 si a carui seriozitate a fost pusa sub semnul intrebarii de alti oameni de stiinta.Asian Journal of Medicine and Health este "o revista necunoscuta si, posibil, pusa pe praduiala", scrie Rochoy, referindu-se la publicatiile stiintifice care nu aplica standardele necesare de calitate la publicarea articolelor, nu permit revizuirea studiilor de catre alti experti sau care accepta studii cu deficiente. Autorii "studiului" au mai mentionat ca pentru a-si putea publica ''investigatia'' in paginile revistei au fost nevoiti sa scoata din buzunar 77 de euro."Speram (cu modestie) - spune Rochoy - ca aceasta sa fie o mica lectie pentru oamenii de stiinta creduli sau necinstiti si pentru jurnalistii care nu sunt obisnuiti cu revistele puse pe facut bani. Aceste reviste accepta si publica orice lucru. Un articol publicat nu ofera garantia veridicitatii".