Un fost gardian intr-un lagar de concentrare, in varsta de 95 de ani, ar putea fi judecat de un tribunal pentru tineri

In timp ce un alt fost gardian al lagarului de concentrare din Stutthof, judecat incepand cu luna octombrie la Hamburg, asteapta verdictul judecatorilor programat pentru saptamana viitoare, aceasta noua punere sub acuzare constituie una dintre ultimele proceduri legale impotriva atrocitatilor naziste, titreaza AFP, citata de Hotnews Cu toate acestea, procesul nu a inceput inca -instantele trebuie sa decida mai intai daca inculpatul este apt sa fie judecat, din cauza varstei inaintate.Justitia germana il acuza pe nonagenar, a carui identitate nu a fost dezvaluita, dar care avea 19 ani la momentul faptelor, ca fi fost gardian in lagarul din Stutthof, situat la 40 km de orasul Gdansk, astazi in Polonia.Daca va fi judecat, el va fi judecat de un tribunal pentru tineri, din cauza varstei pe care o avea la momentul comiterii faptelor.La Hamburg, Bruno Dey, in varsta de 93 de ani, este judecat din octombrie 2019 pentru complicitate la uciderea a 5.230 de prizonieri, in calitate de paznic SS, intre aprilie 1944 si aprilie 1945, in acest lagar.Procurorii au cerut trei ani de inchisoare impotriva acuzatului, hotararea fiind asteptata pe 23 iulie.Anul trecut, radiodifuzorul regional de stat NDR a dat asigurari ca 29 de proceduri privind crime naziste erau inca in curs in Germania.Justitia germana ancheteaza si o femeie, in varsta de 94 de ani, Irmgard F., fosta secretara personala a unui comandant al lagarului si care acum locuieste intr-un azil, la nord de Hamburg, potrivit NDR.