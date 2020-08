Un fost ministru britanic, arestat pentru ca ar fi violat o asistenta parlamentara

Postul public BBC a preluat stirea si a adaugat ca politicianul "Tory", care nu poate fi identificat din motive legale, a fost interogat de politie si eliberat pe cautiune.Politia Metropolitana a explicat intr-un comunicat ca a lansat o ancheta privind "patru incidente separate" care "ar fi avut loc" intre iulie 2019 si ianuarie 2020, dupa ce a primit o plangere vineri 31 iulie."Un barbat in varsta de 50 de ani a fost arestat sambata 1 august sub suspiciunea de viol. El a fost eliberat pe cautiune pana va reveni (in custodia politiei) la o data de la jumatatea lunii august", se spune in comunicat, conform caruia presupusele infractiuni au avut loc la adrese din cartierele londoneze Westminster (unde se afla Parlamentul britanic), Lambeth si Hackney.The Sunday Times, primul care a transmis stirea, indica faptul ca reclamanta sustine ca fostul ministru a atacat-o, a fortat-o sa faca sex si a lasat-o atat de traumatizata incat a trebuit sa fie internata la un spital.Se presupune ca abuzul s-a produs in timp ce cei doi se aflau intr-o relatie, potrivit presei.Partidul conservator al premierului Boris Johnson a publicat, la randul sau, un comunicat in care spune ca afirmatiile sunt "extrem de grave"."Luam aceste afirmatii foarte in serios. Avand in vedere ca aceasta problema este acum in mainile Politiei, ar fi inadecvat ca noi sa comentam mai mult", a spus un purtator de cuvant al Partidului Conservator.Agentia de stiri britanica Press Association (PA) a relatat ca un responsabil al conservatorilor din Camera Comunelor, Mark Spencer, stia de "amploarea" acuzatiilor si ca a ajuns sa vorbeasca despre aceasta chestiune cu presupusa victima, dar nu a facut nimic in acest sens, mai scrie EFE.