Un general in retragere va efectua un audit asupra securitatii Capitoliului, anunta Nancy Pelosi

"Pentru a proteja democratia noastra, trebuie sa supunem acum securitatea Capitoliului unui examen scrupulos", a declarat presedinta Camerei Reprezentantilor in cadrul unei conferinte de presa.Generalul in retragere Russel Honore, responsabil cu operatiunile militare in timpul uraganului Katrina in 2005, va fi insarcinat cu acest "audit imediat".Violentele comise la Capitoliu dupa un discurs al lui Donald Trump si inainte de certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale s-au soldat cu cinci morti. Parlamentarii au trebuit sa fie evacuati sau sa se ascunda in hemiciclul Camerei, in timp ce sustinatorii presedintelui se dedau la violente si distrugeri."Saptamana trecuta, am suferit un asalt asupra Capitoliului care a pus in pericol vieti si a traumatizat membrii Congresului si angajatii", a deplans Nancy Pelosi.Comisii parlamentare si, probabil, independente, vor efectua anchete, "insa intre timp sunt recunoscatoare ca generalul Honore a acceptat sa raspunda ingrijorarilor urgente privind securitatea", a precizat ea.Camera Reprezentantilor l-a pus sub acuzare miercuri pe Donald Trump pentru "incitare la insurectie" dupa aceste evenimente. Deja pus sub acuzare in decembrie 2019 in dosarul ucrainean, magnatul imobiliarelor a devenit astfel primul presedinte american din istorie vizat de doua ori de o procedura de 'impeachment'.In cadrul aceleiasi conferinte de presa, presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi nu a raspuns unei intrebari privind momentul in care intentioneaza sa trimita articolul unic in baza caruia ar urma sa fie tras la raspundere Donald Trump in "procesul" din Senat."In urma cu o saptamana, pe 6 ianuarie, un act de insurectie a fost comis impotriva Capitoliului, incurajat de presedintele SUA. O saptamana mai tarziu, acest presedinte a fost pus sub acuzare", semn al "urgentei acestei chestiuni", a subliniat ea."Procurorii" Camerei "lucreaza acum in asteptarea procesului si veti fi primii pe care ii vom anunta ca mergem acolo" pentru a depune articolul in baza caruia s-a facut punerea sub acuzare, le-a declarat ea jurnalistilor.