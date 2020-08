Un ghetar de pe Mont Blanc risca sa se prabuseasca; operatiunile de evacuare in curs de desfasurare

Un volum de gheata estimat la 500.000 de metri cubi este pe punctul de a se desprinde din ghetarul Planpincieux, situat pe teritoriul comunei Courmayeur, se precizeaza intr-o ordonanta emisa de aceasta municipalitate din regiunea Valle d' Aosta, de la frontiera cu Franta.Circulatia pe mai multe drumuri aflate la o altitudine mai joasa, care duc la Val Ferret, a fost sistata, potrivit acestei ordonante.Autoritatile au ordonat evacuarea a circa 30 de case aflate in centrul ''zonei rosii'' situate in partea inferioara a Val Ferret, in care se afla aproape 70 de persoane (15 rezidenti si peste 50 de turisti).Operatiunile de evacuare si de securizare sunt desfasurate din aceasta dimineata de fortele de ordine si de protectia civila, autoritatile locale fiind ingrijorate de temperaturile ridicate din urmatoarele trei zile in aceasta perioada de intensa caldura estivala.In septembrie si octombrie 2019, acest ghetar din Planpincieux a fost pe punctul de a se prabusi partial, pe o portiune de aproape 250.000 de metri cubi.