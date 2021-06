Un gigant farmaceutic anunta ca vaccinul pe care l-a dezvoltat impotriva COVID-19 are o eficacitate de doar 47%. "Am sperat la rezultate mai solide"

Vaccinul CureVac "a atins o eficacitate preliminara de 47% impotriva COVID-19, indiferent de gravitatea bolii, si nu indeplineste criteriile statistice de succes prestabilite", a anuntat intr-un comunicat compania germana, care a semnat un contract ce prevede comenzi importante cu Uniunea Europeana pentru acest vaccin bazat pe tehnologia ARN mesager."Eficacitatea finala ar putea inca sa se modifice", a prevenit CEO-ul companiei, Franz-Werner Haas, citat in comunicat, care a evidentiat drept posibile cauze dificultatile ridicate de aparitia variantelor noului coronavirus."Am sperat la rezultate mai solide in analiza intermediara, dar am constatat ca este dificil de obtinut o eficacitate ridicata cu aceasta gama de variante fara precedent. Vom continua studiul pana la analiza finala", a adaugat el. CureVac s-a lansat in cursa internationala privind dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19 in ianuarie 2020, in acelasi timp cu producatorii Pfizer-BioNTech si Moderna, primii care au obtinut acordul diverselor autoritati de reglementare medicala pentru a-si comercializa serurile, bazate si ele tot pe tehnologia inovatoare ARN mesager.Acesta este primul rezultat de eficacitate publicat de compania germana CureVac, care desfasoara in aceasta perioada faza finala a studiilor sale clinice pe scara larga, realizate pe un grup de aproximativ 40.000 de voluntari in Europa si America Latina.Deocamdata, 134 de cazuri de voluntari care au contractat COVID-19 au fost analizate, potrivit aceluiasi comunicat, iar 124 au fost secventiate pentru a identifica variantele aflate la originea fiecareia dintre infectii. Un singur caz s-a dovedit a fi tulpina originala a virusului SARS-CoV-2, in timp ce "mai mult de jumatate dintre cazuri (57%)" au fost produse de variante considerate ingrijoratoare de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Compania CureVac, cu sediul in orasul Tubingen, era considerata la inceputul pandemiei de COVID-19 unul dintre cei mai promitatori producatori farmaceutici prin prisma sanselor de a dezvolta un vaccin eficient.Comisia Europeana a semnat cu firma germana un contract ce prevede achizitionarea a 405 de milioane de doze din acest vaccin.CureVac dorea initial sa solicite aprobarea vaccinului in Europa la sfarsitul lunii mai sau la inceputul lunii iunie, in contextul in care vaccinul sau candidat era deja supus unei proceduri de examinare in continuu de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), pe masura ce rezultatele incepeau sa fie publicate.Autoritatile germane au anticipat, recent, o intarziere a procedurii de autorizare, mizand mai degraba pe luna august, in asteptarea rezultatelor de eficacitate.Compania germana s-a asociat cu doi giganti de pe piata medicala - grupul elvetian Novartis si cel german Bayer - pentru a-si consolida fazele de productie a serului.CureVac dezvolta in paralel vaccinuri denumite "de a doua generatie", care tin cont de noile variante ale coronavirusului, insa dezvoltarea lor este mai putin avansata.