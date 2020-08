Un idilic arhipelag brazilian va primi iar turisti, insa numai daca au trecut prin infectia cu coronavirus

Arhipelagul cu 21 de insule, renumit pentru frumusetea idilica a plajelor si a apelor de culoare turcoaz, s-a inchis pentru turism din 21 martie.El se va redeschide marti, insa doar pentru persoanele care au avut COVID-19 si s-au vindecat, au anuntat autoritatile statului Pernambuco, de care apartine arhipelagul.Turistii vor trebui sa prezinte un test PCR pozitiv mai vechi de 20 de zile, sau rezultatul unui test serologic care sa arate prezenta anticorpilor impotriva coronavirusului.Decizia are la baza premisa ca este foarte improbabil ca persoanele care au avut COVID-19 sa mai transmita virusul, desi in lume au fost raportate cateva astfel de cazuri.In arhipelagul Fernando de Noronha s-au inregistrat pana acum in jur de 90 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Chiar daca exista "un risc teoretic" ca o persoana cu test PCR pozitiv vechi de 20 de zile sa poata transmite virusul, acest risc este "foarte mic", a declarat expertul in boli infectioase Bruno Ishigami pentru portalul de stiri G1.Arhipelagul, cu o bogata viata marina si ornitologica, inclus in 2011 pe lista Patrimoniului UNESCO, limiteaza numarul de vizitatori pentru a-si proteja mediul natural.