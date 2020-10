Un indian a fost declarat mort accidental si dus in camera frigorifica. Barbatul nu a mai putut fi salvat

Indianul Balasubramanyam a fost declarat mort, luni, dupa ce a fost dus la spital. El a fost pus intr-o camera frigorifica pana a doua zi, cand cei de la pompe funebre au venit sa-i ia corpul pentru inmormantare. Insa acestia au vazut ca barbatul tremura si si-au dat seama ca traieste.Apoi a fost dus la un al doilea spital, dar vineri a murit.Seful spitalului guvernamental din orasul Salem, dr. Balajinathan, a declarat ca pacientul a fost internat intr-o stare de somnolenta in urma salvarii sale si a murit din cauza problemelor la plamani.El a declarat ca nu este clar cate ore a petrecut Balasubramanyam in camera frigorifica.Dupa ce luni a fost declarat mort de un medic la un spital privat, familia sa i-a dus corpul acasa si a cerut unei firme locale de pompe funebre sa trimita o cutie de congelare. Apoi au informat rudele ca vor organiza o inmormantare marti.Firma de pompe funebre sustine ca fratele lui Balasubramanyam le-a spus ca are o scrisoare semnata de un medic cu privire la moartea acestuia.Seful politiei din Salem, Senthil Kumar, a declarat ca familia nu a putut sa prezinte un certificat medical pentru moartea lui Balasubramanyam. Politia a deschis un dosar impotriva familiei pentru ca "a actionat nepasator sau neglijent punand in pericol viata umana".Familia sustine ca barbatul suferea si de probleme neurologice.Balasubramanyam locuia impreuna cu sotia, cele doua fiice si fratele sau.Potrivit BBC, nu este clar cum a supravietuit temperaturilor reci din interiorul camerei frigorifice - sau daca este investigat si spitalul privat unde a fost declarat initial mort.