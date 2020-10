Un italian suspectat de 160 de violuri in Germania a fost arestat in Franta

Cosimo Chionna, arestat in localitatea Rumersheim-Le-Haut din apropiere de Strasbourg, este suspectat ca a violat sau abuzat sexual copiii partenerelor sale intre 2000 si 2014.Germania a deschis 122 de anchete impotriva lui pentru 160 de fapte de viol sau agresiuni sexuale asupra minorilor, a precizat Brigada nationala de cautare a fugarilor (BNRF), precizand ca individul a fugit recent din Germania pentru a se instala in regiunea frontaliera Alsacia.Pe 7 octombrie, BNRF a fost alertata de omologii sai germani privind prezenta acestui barbat in Franta. Pe 10 octombrie, elemente legate de localizarea sa au fost furnizate francezilor, care au incredintat ancheta politiei judiciare din Strasbourg.Pe 16 octombrie, Brigada de cautare si interventie (BRI) din Strasbourg l-a retinut la domiciliul uneia dintre partenerele sale.Necunoscut in Franta, el a fost incarcerat in inchisoarea din Colmar in asteptarea predarii sale autoritatilor germane.Potrivit elementelor aflate la dispozitia BNRF, Cosimo Chionna si-ar fi violat din noiembrie 2000 fiica timp de circa zece ani. In paralel, el ar fi facut acelasi lucru si cu fiicele minore ale unei alte partenere.